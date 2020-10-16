С 6 часов 20 октября до 24 часов 30 ноября будет частично ограничено движение всех видов транспорта по Октябрьскому проспекту со стороны домов №14 №16, перекроют четыре полосы из шести.

Работы проводятся согласно утвержденному графику программы «RE: Конструкция 2020». В связи с этим с 6 часов 20 октября до 24 часов 30 ноября будет частично ограничено движение всех видов транспорта по Октябрьскому проспекту со стороны домов №14 №16, перекроют четыре полосы из шести.Работы проводятся согласно утвержденному графику программы «RE: Конструкция 2020», сообщила пресс-служба компании.Движение автомобильного транспорта будет организовано по 2 крайним полосам автодороги, со стороны дома №9 по Октябрьскому проспекту.Для удобства жителей разработана и утверждена схема передвижения пешеходов, городского и автомобильного транспорта. Она будет размещена на информационных стендах в местах производства работ и на .Дополнительно в районе дома №11 по ул. Малые Ременники будет организован временный пешеходный переход.В период реконструкции магистральной сети потребителям в полной мере будет обеспечено качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение, организованное по резервной схеме теплоснабжения.Всего планируется заменить 228 м теплосети. Взамен старых трубопроводов, под проезжей частью Октябрьского проспекта будут смонтированы новые трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети. Общий объем инвестиций составит 25,5 млн рублей.По завершении реконструкции на данном участке проспекта будет произведена укладка нового асфальтового покрытия и произведено благоустройство территорий, прилегающих к месту работ.