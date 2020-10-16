Событие для любителей неизведанного. Сегодня госархив области открывает научно-просветительский проект "Хвала Клио".

Событие для любителей неизведанного. Сегодня госархив области открывает научно-просветительский проект "Хвала Клио".Клио - муза истории в древнегреческой мифологии. К участию приглашаются все желающие: историки, музейщики, краеведы. Цель - сокращение разрывамежду накопленной информацией и её использованием.Открытие в 11:00 в выставочном зале государственного архива области. Участникам представят документы рода Цветаевых, поэта Аполлона Майкова и других известных деятелей.