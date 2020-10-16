Девушка получила серьезные травмы.
В центре Владимира на злополучном переходе вновь сбили девушку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К счастью, она осталась жива. Девушка получила серьезные травмы. Напомним, в конце сентября здесь же . Водитель на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу. В результате столкновения пешехода отбросило на несколько метров. Девушка скончалась на месте.
(Фото: Инцидент Владимирская Область)
Сегодня еще одного пешехода сбил автобус в Добром. О
состоянии пострадавшего не сообщается.
Информацию уточняется.
(Фото:
«PRO Транспорт» Владимир News)