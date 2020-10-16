Во Владимирской области ограничили работу общепита. Изменения в Указ о “Введении режима повышенной готовности” внес губернатор. Согласно новой редакции Указа всем развлекательным

Во Владимирской области ограничили работу общепита. Изменения в Указ о “Введении режима повышенной готовности” внес губернатор. Согласно новой редакции Указа всем развлекательным заведениям и заведениям общепита запрещается обслуживать клиентов начиная с 23:00 до 8 часов утра. Самим гражданам запрещается находится в это время в кафе, бара, ресторанах и клубах. Также полностью запрещается курение кальянов в