До конца года будет отремонтировано 9 сельских ДК, новый дом культуры строится в Суздальском районе

На ежегодном заседании Совета по культуре и искусству при Губернаторе Владимирской области обсудили работу нацпроекта «Культура» в 2019 и нынешнем году.- По многим позициям исполнения нацпроекта «Культура» в 2019 году мы вышли в лидеры по Центральному федеральному округу, – рассказал Владимир Сипягин.Руководитель ведомства заявила, что сокращения сети учреждений культуры и их сотрудников не будет. Алиса Бирюкова напомнила, что в 2019 году было отремонтировано 26 муниципальных учреждений культуры, это своеобразный рекорд. В этом году будет отремонтировано 9 сельских ДК. Новый дом культуры строится в Суздальском районе.Большую работу выполняют волонтеры, и Владимирский региональный центр «Волонтёры культуры» стал победителем во Всероссийском конкурсе волонтёрских центров в сфере культуры.Председатель областной организации профсоюза работников культуры Любовь Нефеденко подняла вопросы привлечения в отрасль молодых кадров. В регионе 2021 года будет работать программа льготного ипотечного кредитования для молодых работников культуры, которая начнёт действовать с 2021 года. По окончании деловой части мероприятия состоялось награждение работников культуры и вручение лауреатам областных премий в области культуры, искусства и литературы.