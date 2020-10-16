В Петушинском районе мужчина продал два патрона своему знакомому.

В сентябре текущего года при проведении оперативных мероприятий сотрудники ОМВД России по Петушинскому району обнаружили в квартире мужчины охотничьи патроны. Экспертное заключение показало их пригодность для стрельбы, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.«В ходе следствия установлено, что обвиняемый в мае 2019 года получил от знакомого пять патронов и хранил их по месту жительства. При этом специального разрешения на хранение обвиняемый не имел. Также установлено, что в апреле текущего года фигурант незаконно сбыл два патрона одному из своих знакомых», - добавили в ведомстве.Вину в содеянном местный житель признал.27-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, сбыт боеприпасов).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.