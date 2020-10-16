По статистике, владимирцы съедают почти 9 кг хлеба в месяц.

Сегодня владимирцы отмечают День хлеба. В нашей области немало людей связаны с выращиванием зерновых и производством мучных изделий. В регионе расположен крупный хлебокомбинат и другие заводы по производству хлебобулочной продукции и кондитерских изделий. По сведениям Владимирстата, производство хлеба постепенно снижается. Так, в 2017 году было произведено почти 73 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, в 2019 году - 61,2 тысячи тонн. Упало и производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных: с 2,8 тысячи тоннв 2017 году до 0,8 тысячи тонн в 2019 году. Снижается и продажа хлеба и хлебобулочных изделий: в 2017 году их было продано на сумму 10566 миллионов рублей, в 2018 году - на 9700 миллионов, в 2019 году - на 9185 миллионов рублей.За год (сентябрь 2020г. к сентябрю 2019г.) ржаной хлеб подорожал на 13 процентов, а белый из пшеничной муки высшего сорта - на 7,2 процента. На 5,5 процента подорожали булочки.При этом, владимирцы не стали ест меньше хлебобулочнх изделий. В среднем один житель Владимирской области в 2019 году съедал в месяц 8,6 килограмма хлеба и хлебопродуктов.