Создана рабочая группа, которая займётся проработкой этого вопроса.

С идеей восстановить историческую справедливость и увековечить память князя Андрея Боголюбского губернатор Владимир Сипягин выступил месяц назад. Сейчас в области создали координационный орган, который займётся решением текущих вопросов по установке монумента.В состав рабочей группы вошли чиновники разных уровней, депутаты и представители Владимирской епархии.«Жителям и многочисленным гостям Владимирской области должно быть открыто знание о роли первого великого князя Владимирского Андрея Боголюбского в создании Российского государства. Наша страна, которая претендует на передовые позиции в мире, должна находить опору в правдивой памяти поколений, в своих крепких исторических и культурных корнях», – отмечает губернатор.