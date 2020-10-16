Суточный прирост заразившихся продолжает расти. За последние сутки во Владимирской области – 82 новых КОВИД-носителей. На 4 больше, чем накануне. Последний раз такую цифру область

Суточный прирост заразившихся продолжает расти. За последние сутки во Владимирской области – 82 новых КОВИД-носителей. На 4 больше, чем накануне. Последний раз такую цифру область демонстрировала в середине мая. Всего больных теперь 8 267. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Муром (17 новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (16 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у