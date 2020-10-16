Суд постановил, что указанный на сайтах материал, не допустим на территории Российской Федерации.

Во Владимирской области были обнаружены и внесены в список запрещенных веб-сайты, оказывающие интимные услуги. Об этом уведомляет пресс-служба Юрьев-Польского районного суда.По официальным данным, сотрудники прокуратуры нашли веб-сайты, оказывающие интимные услуги. Исковое заявление было отправлено в суд.Вход на указанные интернет сайты является свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений.В конечном итоге суд постановил, что указанный на сайтах материал, не допустим на территории Российской Федерации. Данное решение было принято, прежде всего, чтобы оградить несовершеннолетних от информации, которая может навредить их здоровью и развитию.(Фото: Pixabay)