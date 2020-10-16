Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске.

Министерство внутренних дел РФ объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Савелия Роговцева.Напомним, 28 сентября по дороге из школы в поселке Горки Камешковского района.Следователи опросили водителей, проезжавших в тот день через поселок. Надежда была , которые могли видеть мальчика. Но ничего значительного они следствию сообщить не смогли.Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 11 октября по розыску Савелия Роговцева. За эти дни пройдено 15268 км, отработано 617 различных задач и с помощью БПЛА отснято и просмотрено более 35 тысяч снимков.Сейчас поиски ребенка проводятся в режиме автономных групп и информационного мониторинга. Отряд «Лиза Алерт», правоохранительные органы и спасательные продолжают работу. Мальчика разыскивают по всей России. Он объявлен в федеральный розыск. Под личный контроль дело взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.