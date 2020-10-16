Идет мужик мимо зоомагазина, а из витрины ему кричит попугай:
- Эй, мужик!
Мужик обернулся к попугаю. Тот кричит:
- Пошел нафиг, козел!
Мужик пожал плечами и пошел дальше.
На следующий день история повторилась. И на следующий тоже. Мужик разозлился и пожаловался хозяину магазина. Хозяин магазина тут же пригрозил попугаю, что если история повторится еще раз, тот будет ощипан и отправлен в суп.
Идет мужик по улице на следующий день и слышит:
- Эй, мужик!
Оборачивается и видит: попугай смотрит на него ехидненько:
- Ну, короче, мужик, ты понял...
еще анекдот!