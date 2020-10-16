Жителя Владимира осудили за призыв к экстремизму. Противоправную деятельность выявило и задокументировало региональное управление ФСБ. Как выяснили следователи, молодой человек являлся

Жителя Владимира осудили за призыв к экстремизму. Противоправную деятельность выявило и задокументировало региональное управление ФСБ. Как выяснили следователи, молодой человек являлся сторонником неонацистской идеологии и активно выражал свою политическую позицию в соцсетях. В интернете он неоднократно размещал материалы с призывами к экстремизму в отношении людей определенных национальностей и рас. На молодого человека возбудили уголовное дело,