Поставлен очередной антирекорд.

Поставлен очередной антирекорд.На территории Владимирской области за сутки на 16 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 случаев в округе Муром,16 - в Гусь-Хрустальном районе,15 - во Владимире,7 - в Ковровскомрайоне6 - в Александровскомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне4 - в Селивановскомрайоне4 - в Собинскомрайоне3 - в Петушинскомрайоне2 - в Камешковскомрайоне2 - в Юрьев-Польскомрайоне1 - в СуздальскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8267 случаев заболевания.1466 - во Владимире,1214 - в Гусь-Хрустальномрайоне865 - в о. Муром,755 - в Петушинскомрайоне678 - в Ковровскомрайоне648 - в Александровскомрайоне434 - в Вязниковскомрайоне368 - в Собинскомрайоне355 - в Юрьев-Польскомрайоне236 - в Кольчугинскомрайоне219 - в Меленковскомрайоне197 - в Суздальскомрайоне179 - в Судогодскомрайоне179 - в Селивановскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне136 - в Гороховецкомрайоне109 - в Камешковскомрайоне74 - в Радужном.