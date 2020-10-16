Поставлен очередной антирекорд.
Поставлен очередной антирекорд.
На территории Владимирской области за сутки на 16 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
17 случаев в округе Муром,
16 - в Гусь-Хрустальном районе,
15 - во Владимире,
7 - в Ковровском
районе
,
6 - в Александровском
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
4 - в Селивановском
районе
,
4 - в Собинском
районе
,
3 - в Петушинском
районе
,
2 - в Камешковском
районе
,
2 - в Юрьев-Польском
районе
,
1 - в Суздальском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8267 случаев заболевания.
1466 - во Владимире,
1214 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
865 - в о. Муром,
755 - в Петушинском
районе
,
678 - в Ковровском
районе
,
648 - в Александровском
районе
,
434 - в Вязниковском
районе
,
368 - в Собинском
районе
,
355 - в Юрьев-Польском
районе
,
236 - в Кольчугинском
районе
,
219 - в Меленковском
районе
,
197 - в Суздальском
районе
,
179 - в Судогодском
районе
,
179 - в Селивановском
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
136 - в Гороховецком
районе
,
109 - в Камешковском
районе
,
74 - в Радужном.