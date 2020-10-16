На форуме «Владимирский предприниматель 2020», первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, рассказал, что у него диагностирован Covid-19.
«Коронавирус не обошёл меня ..
На форуме «Владимирский предприниматель 2020», первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, рассказал, что у него диагностирован Covid-19.
«Коронавирус не обошёл меня стороной. Работаем на удалёнке», − отметил Александр Ремига в своём выступлении по видеосвязи.
Участники мероприятия пожелали замгубернатора здоровья.