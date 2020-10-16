На форуме «Владимирский предприниматель 2020», первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, рассказал, что у него диагностирован Covid-19. «Коронавирус не обошёл меня ..

На форуме «Владимирский предприниматель 2020», первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига, рассказал, что у него диагностирован Covid-19.«Коронавирус не обошёл меня стороной. Работаем на удалёнке», − отметил Александр Ремига в своём выступлении по видеосвязи.Участники мероприятия пожелали замгубернатора здоровья.