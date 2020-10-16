Одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении трёх эпизодов краж.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-х и 33-летнего местных жителей. Фигуранты обвиняются в хищении имущества из частного дома.По версии следствия, весной текущего года обвиняемые, повредив окно, проникли в чужой дом, где разобрали телевизор и холодильник, вытащив металлические элементы, и сняли электропроводку. Забрав демонтированные элементы и находившуюся в доме стиральную машину, фигуранты покинули место преступления. В дальнейшем на берегу реки злоумышленники разобрали машинку и вытащили все конструктивные детали из металла. Всё похищенное обвиняемые сдали в пункт приема лома. Собственнику был причинен ущерб на сумму более 9 000 рублей.В течение нескольких дней оперативники проводили оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности и задержали злоумышленников. В содеянном они сознались.Кроме этого, следователи установили причастность одного из обвиняемых к хищению газового котла и 60 метров электропровода из другого частного дома. Причиненный ущерб превысил 20 000 рублей. Также собрана доказательственная база причастности злоумышленника к попытке хищения из чужого жилища электропроводов, елочной гирлянды, радиаторов отопления.В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.3 ст. 158 УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.