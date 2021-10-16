Глава региона пообещал, что такие отчеты будут публиковаться регулярно.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев Глава региона пообещал, что такие отчеты будут публиковаться регулярно.Он отметил, что здравоохранение региона работает на пределе и призвал владимирцев вакцинироваться. На следующей неделе Александр Авдеев проведёт ряд консультаций по введению новых коронавирусных . Глава региона пообщается с медиками, федеральными экспертами, предпринимателями.«Важно привить представителей тех отраслей, которые отвечают за бесперебойную работу жизненно важных для людей отраслей», - подчеркнул госслужащий.Говоря о работе по улучшению ситуации с общественным транспортом во Владимире, он заострил внимание на оформлении заявки на инфраструктурный кредит. Его планируется потратить на закупку новых автобусов.Также губернатор планирует посетить ряд муниципалитетов, поучаствовать в заседании комиссии по БДД, где рассмотрят вопрос появления безопасного пешеходного перехода на участке дороги от улицы Чапаева до Сперанского.