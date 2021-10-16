16 октября православные верующие вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита. В народе этот день называют Денисом Позимним.

16 октября православные верующиевспоминают священномученика Дионисия Ареопагита. В народе этот день называют Денисом Позимним.ИсторияДионисий Ареопагит был афинским мыслителем и христианским святым, жившим в первом веке. В юности он получил хорошее образование, а позже стал членом верховного государственного суда Афин.После знакомства с апостолом Павлом Дионисий поверил в Христа,крестился и отправился с апостолом проповедовать СловоБожие. Он присутствовал при погребении Богородицы. Стал первым епископом в Афинах.Там же покинул этот свет как мученик.ТрадицииНаши предкиверили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи,которые вызывают разные болезни. Лучшим средством от них считалась осиновая кора, которую было принято носить с собой. В домах держали осиновое полено. Также на Дениса Позимнего опасались сглаза. Считалось, что 16 октября нужно помогать другим и говорить добрые слова.ПриметыНа 16 октября ждали первыхморозов. Если день был теплым, то до ноября морозов не ждали. Если домашние животные к вечеру неспокойны – жди беды.Что нельзя делатьНа Дениса Позимнего нельзя открывать окна. Наши предки верили, что через них в дом может проникнуть нечисть. 16 октября любимым нельзя говорить слово "нет" – это чревато крупной ссорой. Считается, что в этот день лучше не смотреться в зеркало, наносить макияж, ходить в магазины одежды. Мужчинам нельзя стричься и бриться. Нельзя 16 октября поднимать с земли деньги, чтобы не остаться без средств.