16 октября православные верующие
вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита. В народе этот день называют Денисом Позимним.
16 октября православные верующие
вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита. В народе этот день называют Денисом Позимним.
История
Дионисий Ареопагит был афинским мыслителем и христианским святым, жившим в первом веке. В юности он получил хорошее образование, а позже стал членом верховного государственного суда Афин.
После знакомства с апостолом Павлом Дионисий поверил в Христа,
крестился и отправился с апостолом проповедовать Слово
Божие. Он присутствовал при погребении Богородицы. Стал первым епископом в Афинах.
Там же покинул этот свет как мученик.
Традиции
Наши предки
верили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи,
которые вызывают разные болезни. Лучшим средством от них считалась осиновая кора, которую было принято носить с собой. В домах держали осиновое полено. Также на Дениса Позимнего опасались сглаза. Считалось, что 16 октября нужно помогать другим и говорить добрые слова.
Приметы
На 16 октября ждали первых
морозов. Если день был теплым, то до ноября морозов не ждали. Если домашние животные к вечеру неспокойны – жди беды.
Что нельзя делать
На Дениса Позимнего нельзя открывать окна. Наши предки верили, что через них в дом может проникнуть нечисть. 16 октября любимым нельзя говорить слово "нет" – это чревато крупной ссорой. Считается, что в этот день лучше не смотреться в зеркало, наносить макияж, ходить в магазины одежды. Мужчинам нельзя стричься и бриться. Нельзя 16 октября поднимать с земли деньги, чтобы не остаться без средств.