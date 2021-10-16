По данным регионального штаба по коронавирусу, во Владимирской области на 15 октября полную...

По данным регионального штаба по коронавирусу, во Владимирской области на 15 октября полную вакцинацию от коронавируса прошли 328 420 жителей. Коллективный иммунитет напрямую зависит от темпов вакцинации.Напомним, за сутки в 33 регионе выявлено 286 новых случаев заболевания. По официальным данным всего с положительным тестом на covid-19 изолированы 58 199 жителей региона.Также известно, что за день во Владимирской области от заболевания скончались 11 человек. На сегодняшний день в нашей области болезнь забрала жизни 2084 человек.Отметим, количество выздоровевших за эти сутки на порядок ниже, чем обычно - всего 82 человека.