Госавтоинспекция проводит системную работу по выявлению транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника...

«Госавтоинспекция проводит системную работу по выявлению транспортных средств, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. К примеру, только в Москве в течение девяти месяцев этого года сотрудниками ДПС пресечено передвижение более тысячи ста таких автомобилей.Водители привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации изъяты для последующей утилизации.МВД России напоминает, что после смерти собственника регистрация транспортного средства прекращается. Автомобилем можно будет пользоваться только после оформления права собственности и перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции на нового собственника. Для этого необходимо предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на гражданина, который ставит машину на учет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.