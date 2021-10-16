Завтра в программе События недели в 8:00 расскажем: -Камни, палки и слезоточивый газ. Очередная...

Завтра в программе "События недели" в 8:00 расскажем:-Камни, палки и слезоточивый газ. Очередная попытка силового захвата стекольного завода в Анопине;-Резерв минимальный, ситуация на грани. Как в регионе планируют решать проблему нехватки ковидных коек?-В русле больших планов. Под Муромом строители М12 приступили к возведению нового моста через Оку;-Давайте поможем. Русфонд и ГТРК «Владимир» организуют сбор средств для помощи трехлетнему Максиму Федотову;-Говорит, бывало и похуже. Вязниковская пенсионерка заблудилась и провела в лесу восемь дней и ночей;-И о тех, кто любит поспать подольше. На Дюкинских карьерах обнаружено зимовье редких летучих мышей.