Завтра в программе События недели в 8:00 расскажем:
-Камни, палки и слезоточивый газ. Очередная...
Завтра в программе "События недели" в 8:00 расскажем:
-Камни, палки и слезоточивый газ. Очередная попытка силового захвата стекольного завода в Анопине;
-Резерв минимальный, ситуация на грани. Как в регионе планируют решать проблему нехватки ковидных коек?
-В русле больших планов. Под Муромом строители М12 приступили к возведению нового моста через Оку;
-Давайте поможем. Русфонд и ГТРК «Владимир» организуют сбор средств для помощи трехлетнему Максиму Федотову;
-Говорит, бывало и похуже. Вязниковская пенсионерка заблудилась и провела в лесу восемь дней и ночей;
-И о тех, кто любит поспать подольше. На Дюкинских карьерах обнаружено зимовье редких летучих мышей.