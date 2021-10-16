Злоумышленники отжали входную металлическую дверь и проникли в техническое помещение организации, расположенной в Аптекарском переулке...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Басманному району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже оборудования из организации.Установлено, что злоумышленники отжали входную металлическую дверь и проникли в техническое помещение организации, расположенной в Аптекарском переулке. Затем демонтировали и похитили установленное в помещении оборудование, после чего скрылись. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Доброслободской улице задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летний и 49-летний приезжие из ближнего зарубежья. Похищенное оборудование частично изъято.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Санкции части 3 данной статьи предусматривают наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60