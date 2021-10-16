По прогнозам синоптиков, первый снег над Владимирской областью закружит в ночь с понедельника на...

По прогнозам синоптиков, первый снег над Владимирской областью закружит в ночь с понедельника на вторник. Не исключено, что мокрый снег с дождём обрушится на жителей региона и в среду.При этом, как уверяют в центре ФОБОС, на формирование снежного покрова рассчитывать пока не стоит, и выпадающие осадки будут таять. Такой разворот в атмосфере не стоит расценивать как наступление метеорологической зимы, которое произойдет почти по климатическому графику – в начале второй декады ноября.ФОТО: https://www.pexels.com/ru