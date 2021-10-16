Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие во Всемирном конгрессе соотечественников.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие во Всемирном конгрессе соотечественников.Выступая на форуме, Маргарита Симоньян призналась, что во время поездок в Донбасс ей было весьма трудно объяснять местным жителям, почему война в регионе продолжается уже семь с половиной лет.Говоря об этом, журналистка вспомнила о так называемой Русской весне – воссоединении Крыма с РФ. По ее мнению, весна не может длиться семь лет, ведь обязательно должно наступить лето. "Мы ждем Русское лето", – сказала главный редактор RT, имея в виду, очевидно, присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России.По словам Симоньян, больше половины русских выступают за воссоединение региона с РФ. Кстати, с аналогическое заявление журналистка сделала на форуме "Русский Донбасс"Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 96,57% граждан при явке 84,17%.Ранее военный эксперт Владимир Карасев , почему президент Украины Владимир Зеленский не выполняет свое главное предвыборное обещание – не останавливает войну в Донбассе. По его мнению, нынешний глава государства опасается националистов, которые могут забрать у него власть.