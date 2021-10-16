16 октября 1992 года приказом МВД РФ сформированы специализированные подразделения дознания.

16 октября поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники службы дознания органов внутренних дел.Накануне в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику.В зале присутствовали сотрудники областного аппарата, дознаватели из территориальных органов МВД России на районном уровне, каждый из которых вносит свой вклад в общее дело расследования преступлений.Со словами поздравлений в адрес собравшихся обратился врио начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Игорь Хомяков.Сотрудникам, достигшим высоких результатов в служебной деятельности, были вручены грамоты, благодарности и медали. Так же начальник Отдела организации дознания УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Михаил Жданов отметил коллективы, которые в текущем году добились высоких показателей в работе.***Приказом МВД РФ от 16 октября 1992 года «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно» были сформированы специализированные подразделения дознания в составе милиции общественной безопасности.За период развития и совершенствования подразделений дознания к их подследственности было отнесено более 120 составов преступлений, в числе которых хулиганство, грабежи, кражи, угоны автотранспорта, организация и содержание наркопритонов, нанесение побоев, незаконное предпринимательство и т.д.Во Владимирской области дознаватели несут службу во всех территориальных органах МВД России на районном уровне.***- Сотрудники отделения дознания ОМВД России по Суздальскому району, - рассказывает начальник подразделения капитан полиции Дмитрий Колов, - расследуют в основном кражи, грабежи, угоны автотранспорта, повторные управления транспортными средствами в состоянии опьянения, уголовные дела, связанные с причинением вреда здоровью, незаконной миграцией, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия… Работа напряжённая и ответственная, требующая определённой квалификации. Бывают многоэпизодные дела, требующие особого подхода. За 9 месяцев текущего года нашим отделением было направлено в суд боле 70 уголовных дел.Дмитрий Колов поступил на службу в 2009 году после окончания Владимирского политехнического колледжа. Начинал в ППС, далее три года работал участковым уполномоченным, а с 2016 года служит в ОД.Олеся Горшкова в ОД с ноября 2020 года. Служить в полиции, помогать людям было её мечтой. В ОМВД она пришла в 2017 году, и, как только получила в юридическое образование, продолжила службу дознавателем.Мария Тонкачеева переведена в отделение дознания в марте этого года. Заочно обучается во Владимирском филиале РАНХиГС.В прошлом месяце в штате ОД стала трудиться Светлана Паткина. Майор полиции имеет большой опыт работы в органах дознания области. Недавно в ОД пришел стажёр, житель областного центра Дмитрий Александрович Пяткин в подразделении он трудится уже 3 месяц, внося свой вклад в общую работу.