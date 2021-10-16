В отделении судебных приставов Кольчугинского района находилось исполнительное производство о...

В отделении судебных приставов Кольчугинского района находилось исполнительное производство о взыскании с сельскохозяйственного предприятия задолженности в размере более 5,5 млн рублей перед владимирской фирмой, специализирующейся на строительстве гидротехнических сооружений.Должнику рассказали о последствиях неуплаты долгов в установленный срок и какие меры принудительного характера могут быть применены. Однако организация не приступила к погашению своих долгов в добровольном порядке. Тогда в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 28 транспортных средств, находящихся в автопарке должника. Также запрет на совершение действий по регистрации был наложен в отношении 15 земельных участков, 13 помещений, 2-ух объектов незавершенного строительства и еще 39 зданий и сооружений.Ареста движимого и недвижимого имущества удалось избежать после того, как на расчетный счет предприятия поступила необходимая денежная сумма. Задолженность была погашена в полном объеме.ФОТО: https://www.pexels.com/ru