Вчера в Муроме на улице Октябрьская около 13:30 произошло ДТП, в результате которого пострадали...

Вчера в Муроме на улице Октябрьская около 13:30 произошло ДТП, в результате которого пострадали дети.По предварительной информации регионального УМВД, 24-летняя девушка за рулём Mitsubishi ехала по второстепенной дороге по улице Свердлова и при выезде на главную дорогу не уступила преимущество двигавшемуся слева автомобилю Chevrolet Aveo под управлением водителя 1988 года рождения. В результате произошло столкновение.С ушибами на амбулаторное лечение отправлены 2 пассажира Chevrolet Aveo - 2014 и 2019 года рождения.Устанавливаются обстоятельства произошедшего.