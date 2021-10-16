В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на...

В дежурную часть линейного отдела полиции Муром Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда «Москва – Улан-Удэ» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.Выяснилось, что 33-летний житель Республики Башкортостан в пути устроил пьяный дебош. Мужчина распивал спиртные напитки и выражал явное неуважение к пассажирам.Такое поведение стало основанием в отказе в проезде. Кроме того, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях сразу по двум статьям - «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Теперь дебошира ждёт административный арест на срок до пятнадцати суток.