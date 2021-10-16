Сколько человек сегодня проживают в нашей области? Кто они, чем занимаются? На скольких языках...

Сколько человек сегодня проживают в нашей области? Кто они, чем занимаются? На скольких языках говорят? В России накануне уже стартовала первая цифровая Всероссийская перепись населения. Провести ее - серьезная государственная задача.С 15 октября до 14 ноября можно переписаться на портале "Госуслуг" - с телефона, ноутбука, планшета. Это самый безопасный способ. Тогда переписчику нужно будет только предоставить куар-код -это займет не больше двадцати секунд. В нашей области переписчиков - почти две с половиной тысячи . Каждый за месяц должен опросить 550 граждан! Жителей региона ждут 33 вопроса. Вся информация - абсолютно анонимна.Почему так важно серьезно отнестись к Всероссийской переписи населения? И как она может повлиять на благосостояние жителей области? Расскажет руководитель территориального органа статистики Александр Быков.Александр Быков, руководитель территориального органа статистики: «Элементарно, создание благоприятной городской и сельской среды. Хочется же, чтобы на селе были хорошие тротуары, дороги. Но если село не приняло участие в переписи населения, села нет..Зачем выделять средства, если села нет?Ну как можно требовать открыть в каком-то городе, в том же Муроме или Александрове , скажем, школу, грузинскую , армянскую.. и говорить - она нам нужна. Нас тут много. А сколько много? Необходимо понимать, подходят ли требования об открытии школы или языковых курсов, по количеству того населения, которое проживает на данной территории))Мы получаем моментальный срез, фотографию. Социально-демографическую фотографию населения, проживающего на территории области.. Потому что можно сказать - нас во Владимире - 340 тысяч. А гендерный состав, возраст..?Образование?Вопрос национальности каждый определяет сам. Там придется записывать, к какой национальности вы себя записываете, как себя определяете..Нет установки набрать сколько-то процентов русских, украинцев, армян, евреев. Каждый человек себе выбирает ту национальность, с которой себя соотносит. Были у нас и эльфы и гоблины и орки. Считает он себя эльфом? Будем считать, что во Владимире - 1 орк, три эльфа.Еще раз подчеркну: именно прохождение переписи в электронном виде позволит быстрее ответить на все вопросы. Там часть информации вообще загружается автоматически».