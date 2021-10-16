Сегодня в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы...

Сегодня в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проходит традиционная акция «Добрая суббота», приуроченная к празднованию первого в России Дня отца.Участникам флешмоба предлагают в этот день разделить увлечение своего отца и провести время вместе. На память об этом дне - совместное видео, которое нужно опубликовать в своих социальных сетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота #ПапаВТопе. В своём ролике участники также могут рассказать, что их папы умеют делать лучше всего.Напомним, с нашими корреспондентами папы поделились, как отметят свой первый официальный праздник.ФОТО: https://www.pexels.com/ru