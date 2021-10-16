Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор Петру Мельникову. Его признали виновным в...

Октябрьский районный суд города Владимира вынес приговор Петру Мельникову. Его признали виновным в изготовлении в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, сообщает пресс-служба регионального СледКома и прокуратуры.С января по март 2011 года Мельников и его сообщник, находясь на территории областного центра, изготовили и сбыли в кредитные организации платежные поручения, которые не являются ценными бумагами. В результате этих финансовых операций, бизнесмены обналичили 30 млн рублей.С июля 2018 года Мельников находился в международном розыске. Через 2 года по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации его экстрадировали из Литвы.Сообщник Мельникова по-прежнему находится в международном розыске.Суд назначил Мельникову наказание - 2,5 года колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей.