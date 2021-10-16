За 9 месяцев текущего года выполнено 620 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учёт по...

За 9 месяцев текущего года выполнено 620 процедур экстракорпорального оплодотворения, на учёт по беременности встали 138 женщин. В результате процедуры ЭКО появились на свет 150 малышей. Репродуктивные технологии применяются за счёт средств обязательного медицинского страхования в рамках реализации нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба облздрава.С 2015 года экстракорпоральное оплодотворение проводится во владимирских клиниках. Большинство пациенток из нашей области проходят ЭКО, не выезжая за пределы региона.ФОТО: https://www.pexels.com/ru