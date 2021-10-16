Свой день отныне будет не только у мам. Теперь официально. Уже завтра наша страна впервые отметит...

Свой день отныне будет не только у мам. Теперь официально. Уже завтра наша страна впервые отметит новый праздник - день отца. Из опубликованного указа главы государства следует, отмечаться он будет каждое третье воскресенье октября и направлен, прежде всего, на повышение значимости отцовства в воспитании детей. Как сами папы хотят отмечать новый праздник и какие подарки готовят для них близкие? Узнали субботние "Вести".Смотрим сюжет!