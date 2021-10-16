На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 286 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 286 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
64 - во Владимире;
40 - в Муромском районе;
36 - в Гусь-Хрустальном районе;
27 - в Ковровском районе;
14 - в Суздальском районе;
13 - в Петушинском районе;
12 - в Киржачском районе;
11 - в Юрьево-Польском, Собинском и Вязниковском районах;
9 - в Кольчугинском и Александровском районах;
8 - в Гороховецком и в Меленковском районах;
6 - в Селивановском районе;
3 - в Камешковском и Судогодском районах;
2 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 199 случаев заболевания.