На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 286 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 286 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:64 - во Владимире;40 - в Муромском районе;36 - в Гусь-Хрустальном районе;27 - в Ковровском районе;14 - в Суздальском районе;13 - в Петушинском районе;12 - в Киржачском районе;11 - в Юрьево-Польском, Собинском и Вязниковском районах;9 - в Кольчугинском и Александровском районах;8 - в Гороховецком и в Меленковском районах;6 - в Селивановском районе;3 - в Камешковском и Судогодском районах;2 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 58 199 случаев заболевания.