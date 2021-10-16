За прошлую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на территории области выявлено 66 водителей,...

За прошлую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на территории области выявлено 66 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба регионального УМВД.На днях в Александрове остановили 26-летнего местного жителя. Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование и, как оказалось, концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,885мг/л. При дальнейшей проверке выяснилось, что автолюбитель ранее уже пренебрегал безопасностью участников дорожного движения и управлял машиной нетрезвым.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.