Накануне во Владимирской области завершился пожароопасный период. За эти полгода в регионе трижды...

Накануне во Владимирской области завершился пожароопасный период. За эти полгода в регионе трижды устанавливался особый противопожарный режим. Для защиты населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, МЧС России была организована работа 6 временных постов пожаротушения.С начала года в 33-м регионе произошло 577 случаев загорания сухой травянистой растительности на общей площади более 1500 гектаров. По сравнению с прошлым годом отмечается снижение по площади более чем на 18%.За пожароопасный период произошло два крупных пожара, в результате которых уничтожено 17 строений. Также за время действия пожароопасного периода в 33-м регионе зафиксировано 100 лесных пожаров на площади порядка 44 гектаров.Несмотря на увеличение числа пожаров, их площадь сократилась на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все очаги лесных пожаров были ликвидированы в день обнаружения.Органами дознания по факту всех сообщений о преступлениях, связанных с лесными пожарами, проведены доследственные проверки.Сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности за совершение правонарушений, связанных с выжиганием сухой травянистой растительности, сжиганием мусора, а также разведением костров, составлено 190 протоколов об административном правонарушении, из них в отношении граждан – 174, в отношении должностных лиц – 12, в отношении юридических лиц – 3, в отношении органов местного самоуправления – 1.