С такой просьбой он обратился к родственникам бойцов.

Александр Авдеев попросил родственников мобилизованных резервистов не афишировать информацию о местах нахождения своих мужчин. Часто члены семей упоминают точки дислокации бойцов в постах в соцсетях.«Просьба к родным и близким мобилизованных владимирцев, не пишите в интернете данные о местах пребывания наших ребят. Эти сведения будут играть критическую роль», – написал губернатор Владимирской области Telegram-канале.Напомним, что на текущей неделе из 33-го региона к российско-украинской границе . После подготовки в зоне СВО наши земляки приступят к выполнению боевых задач.