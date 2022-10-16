Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился к родственникам мобилизованных жителей Владимирской области и попросил не раскрывать в соцсетях и где-либо еще информацию о

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился к родственникам мобилизованных жителей Владимирской области и попросил не раскрывать в соцсетях и где-либо еще информацию о бойцах. На этой неделе из Владимирской области к российско-украинской границе проводили первый эшелон мобилизованных граждан. После итоговой подготовки в зоне СВО они приступят к выполнению задач. «Просьба к родным и близким защитников: