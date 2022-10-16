Православный мир 16 октября чтит благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита.

Православный мир 16 октября чтит благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита.История16 октября православные чтят благие дела и мученический подвиг святого Дионисия Ареопагита, жившего в I веке нашей эры на территории Афин. В юности он отправился в египетский Гелиополь, где изучал астрономию.По возращении на родину он услышал проповедь апостола Павла, и приняв решение обратиться в христианскую веру, стал его сподвижником. В 57-м году Дионисий присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы.Приметы и традицииЕсли облака плывут низко, будет непогода;Вороны купаются в дождевых лужах – к беде;Если пошел снег, зима будет холодной;Если кроты несут в свои норы много сена, зимой ждите сильные холода.Что нельзя делать 16 октября 2022 годаНельзя совершать важные и крупные покупки. Наши предки верили, что они не принесут пользы и радости.Следует забыть о физическом труде. Ремонт, уборку, дела на участке лучше перенести на другой день. 16 октября любая работа обернется большими неприятностями.Чтобы укрепить отношения с любимым человеком, на Дениса Позимнего нельзя произносить в личных разговорах слово "нет".16 октября не стоит употреблять спиртные напитки и притрагиваться к табаку. Это может навредить организиму.