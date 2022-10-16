Муромские футболисты взяли реванш за поражение в первом круге от вологодского Динамо. Счет...

Муромские футболисты взяли реванш за поражение в первом круге от вологодского "Динамо". Счет составил 1:0 в пользу муромчан.Всю игру "Муром" доминировал, а вышел вперед уже на 12 минуте. Автором победного мяча стал нападающий Никита Голуб.В начале второго тайма он же мог сделать дубль, но отправил мяч выше ворот с 11-метровой точки. Пенальти заработал Дмитрий Сысуев. До финального свистка "Муром" контролировал игру и имел хорошие шансы увеличить счёт. Однако на последнем рубеже гостей неоднократно спасал вратарь.Теперь команда из Мурома сохраняет за собой первую строчку турнирной таблицы. Следующая игра состоится 20 октября против московского "Торпедо-2".Фото: Муром24