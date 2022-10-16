Многим нужно научиться воспринимать последние новости, которые вовсе не радуют, менее эмоционально. Психолог рассказала, как противостоять негативной информации.

Многим нужно научиться воспринимать последние новости, которые вовсе не радуют, менее эмоционально. Психолог рассказала, как противостоять негативной информации.Большинство последних новостей в России и мире вызывает множество эмоций и отнюдь не позитивные. Однако постоянно пребывать в плохом настроении из-за негативной информации нельзя, поскольку это может сказаться на здоровье – в первую очередь на психическом.Причинный психолог Юлия Синютина вовсе не советует людям прекратить следить за повесткой дня. Она лишь призывает правильно реагировать на последние новости. Главное правило, по мнению эксперта, – не переживать из-за того, на что повлиять нельзя. А если все-таки можно что-то сделать, то нужно сделать, а не жаловаться и гонять мысли в голове без конца.Также нужно всегда помнить о том, что справедливость восторжествует. Об этом также говорил Синютина. Мол, рано или поздно Бог накажет того, кто стал причиной больших проблем. При этом нельзя нервничать и срываться на ни в чем не виноватых близких, если сию минуту нельзя наказать негодяя, напоминает психолог.Эксперт считает очень полезным навык быстрого переключения с плохого на хорошее. После чтения или просмотра последних новостей можно, например, посмотреть фильм или мультфильм, съесть или выпить что-то вкусное. "Сохраните себя в целости и сохранности до новых, светлых и радостных времён и позитивных, хороший новостей", – советует психолог.