Ремесло по заветам предков. Казаки в старинном владимирском селе Борисоглеб бережно хранят секреты...

Ремесло по заветам предков. Казаки в старинном владимирском селе Борисоглеб бережно хранят секреты шорного искусства. Что под силу современным мастерам кожЕвенных дел, выяснила Мария Платанюк.- Несколько прорезов, несколько этапов, каждый раз нажимая всё сильнее и сильнее.У этого ремесла- свой аромат и свои традиции. За каждым, с виду даже небольшим изделием- многочасовой труд. Главное в шорном мастерстве, по словам казака Юрия Сёмина- терпение, внимательность и точность. Мастером кожевенных дел Юрий стал ещё в 2016-ом. Как рассказывает сам, "по необходимости". В старинном селе Борисоглеб есть свое конное подворье.Юрий Сёмин, казак, шорник:- Коням нужна амуниция. Это седла, это уздечки, это упряжи разнообразные. Всё это мы изготавливаем сами. И подушки для сёдел и 2 седла изготовливали сами.))Кожу закупают сами. Инструмент- и новый, и тот, что использовали предки. Манипуляций- масса. Но каждое движение у шорника Юрия Сёмина отработано. Любая заготовка- перед дальнейшим использованием- обрабатывается.Юрий Сёмин, казак, шорник:- В первую очередь, нужно закруглить её края, чтобы не было ворсинистых срезов.Всю конскую упряжь в Борисоглебе казаки делают самостоятельно. Как и столетия назад. Мастер подчёркивает: для казака конь- больше чем просто товарищ. Лошади должно быть удобно. И на тренировках, и в дальних походах.Юрий Сёмин, казак, шорник:- Оголовье для лошади. Оно выполнено из множества ремней. Всё- руками. Вот, к примеру, налобный ремень. Прошит двумя слоями кожи, чтобы коню было мягко. Не было никакого дискомфорта. Чтобы украшения не мешали, и коню ничего не царапало.Казаки села Борисоглеб занимаются и военно-исторической реконструкцией. Так что изделия из кожи- самые разные. В том числе и для воинского снаряжения.Юрий Сёмин, казак, шорник:- Это чехол для лука. Налуч. Так как мы занимаемся и военно-исторической реконструкцией, скачем и стреляем из луков, в том числе в наших казачьих выступлениях, необходимый элемент- это налуч.Юрию Семину под силу и вещи современные. Рюкзак или чехол для смартфона. Но самому мастеру по душе- аутентика. Традиционные изделия, которые продолжают традиции.Юрий Сёмин, казак, шорник:- Само по себе шорное мастерство и вдохновляет и мотивирует, да и любое мастерство, связанное с ремеслом наших предков- очень хорошее занятие. Оно продолжает, не теряет нить. Передаются знания, умения.Оценить мастерство казачьего шорника Юрия Сёмина можно и на гордых рысаках подворья в Борисоглебе. Эти кони тоже "щеголяют" в упряжи сделанной своими руками. С теплотой и любовью.Мария Платанюк, Егор Герасимов "Вести-Владимир".