Церемония отправки мобилизованных для проведения боевого сглаживания прошла на железнодорожном вокзале в Коврове, - сообщает пресс-служба Минобороны. Проводить военнослужащих приехал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Церемония отправки мобилизованных для проведения боевого слаживания прошла на железнодорожном вокзале в Коврове, - сообщает пресс-служба Минобороны. Проводить военнослужащих приехал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.«Ни одна семья не останется без присмотра, без средств существования, без денег и так далее. Все дети, которые нуждаются, получат опеку, детские сады. Всё у нас на контроле», - заверил губернатор.Александр Авдеев передал мобилизованным флаг Владимирской области. Под звуки военного оркестра состав двинулся в путь. Призванные резервисты пройдут дальнейшую подготовку в составе взводов и рот.