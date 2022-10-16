Павловский мост в Коврове готовят к асфальтировке. В эти выходные рабочие установили здесь...

Павловский мост в Коврове готовят к асфальтировке. В эти выходные рабочие установили здесь гидроизоляцию.В службе технического надзора за производством работ сообщили: гидроизоляцию на половине путепровода начали делать в пятницу, 14 октября. За выходные работы были практически выполнены на пролётном строении и на переходных плитах сопряжений с обеих сторон. В течение воскресенья 16 октября бригада готовила поверхность путепровода к бетонированию, как дорожного парапета, так и тротуарного.По оценкам представителей службы технического надзора, к асфальтировке моста можно будет приступить 24-24 октября. Далее планируют установить ограждения, после чего реконструкция переместится на вторую половину Павловского моста.Фото: gorodkovrov.ru