Животные, которых мы видим в музеях естественной истории - творения рук таксидермистов. Например,...

Животные, которых мы видим в музеях естественной истории - творения рук таксидермистов. Например, во владимирском Музее природы много работ мастера Руслана Жукова. Этой осенью Руслан получил новый заказ.Экспонаты ценные, музейные, вековые. Из 1911 года. Во Владимир прибыли из Егорьевска. Местный историко- художественный музей в этом году реконструируют. Обновляют и краеведческий отдел, в котором и находилась эта зооколлекция. Восстанавливать ее доверили владимирскому биологу, таксидермисту Руслану Жукову.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Отсутствуют покровы волосяные, оторвано ушко, все будет отреставрировано, сажать его на новую подставку, шпаклевать носик, глазки заменим, чтобы он был более естественный.Всего на обновление отданы 34 чучела. Кроме волчат есть белки, барсуки и множество самых разных птиц. Часть экземпляров восстановлению уже не подлежит- придется делать с нуля. Руслан - мастер универсальный . В таксидермии ему подвластно всё - от рыб до млекопитающих. Говорит, после реставрации, чучела прослужат еще сотню лет. Все музейные экспонаты сделаны разными мастерами прошлого, но работа очень качественная. Пухленькая ондатра пришлась мастеру по нраву и переделывать ее он не будет.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Заполняли шкурку ватой, синтепоном. Сейчас сажают на плотный манекен.Чучела, сделанные руками Руслана , живут сегодня в музеях Коврова и Владимира. Профессиональный биолог и художник, он создает наглядные пособия для детских школ.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Самое главное, чтобы чучело было максимально живое и в максимально живой обстановке.Зоологически грамотное чучело помогают создать художественное чутье и врожденная "жилка" натуралиста. Многолетний опыт наблюдений за природой- делает своё дело- говорит Руслан . О каждом экспонате, следах обитания животных в нашей области он знает всё до мельчайших подробностей. Вот такие белые куропатки когда то встречались в большом количестве на владимирской земле. Но птицу не видели у нас уже лет 100. Сегодня она в "Красной книге". А вот эту - Чомгу - можно встретить на наших больших реках, Клязьме и Оке. По почве птица ходить не может, ее лапки смещены назад. Ее еще называют - "Большой поганкой". За что же она заслужила такое некрасивое название?Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Ну тут историй много. Мясо невкусное, как говорят охотники и гурманы, во-вторых, вид у нее - без хвоста, неказистая, по почве не ходит, чудная, А еще говорят, поедает свои перья, чтобы пропускать через пищевой тракт и чиститься. Почему поганок называют поганками. Красношейная, черношейная и малая поганка. еще есть серощекая.Галки и сегодня самые распространенные птицы в городах. Кукушки, утки встречаются повсеместно. А вот водяные выпи - перелетные - и вновь вернутся на владимирские реки уже новой весной.Благородная пустельга - краснокнижный сокол - гнездится на территории всей Владимирской области. Любит и город Владимир.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Любит питаться мелкими грызунам, птицами, любит селиться в поселках, деревнях. храмы любит заброшенные.А эта малышка даже не скрывается. ЕЕ несложно заметить на проводах и макушках деревьев. Сразу и не догадаться, что это очень дерзкий хищник. Даже " палачом" называют.Руслан Жуков, биолог, таксидермист:- Птица интересная. Серый сорокопут. Внесен в Красную книгу. Широко распространена, но всюду редка. его нужно восстанавливать основательно. Несмотря на то, что относится к отряду воробьиных, клюв мощный и питается... насаживая добычу на ветку маленькая, но коварная.Уникальные чучела таксидермистов прошлого в самые ближайшие дни в руках Руслана вновь приобретут свой экспозиционный вид и возвратятся в залы Егорьевского музея. Реставратор говорит, что они займут свои места уже в закрытых диарамах. С особым микроклиматом. Чтобы сохранить экспонаты для последующих поколенийТатьяна Вронцова. Егор Герасимов. Вести Владимир.