Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, которая заменит одну из бывших актера на сцене театра.

Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, которая заменит одну из бывших актера на сцене театра.В жизни у Мирославы Карпович наступила не иначе как черная полоса. Вначале Павел Прилучный не афишировал их отношения, а затем и вовсе ушел к коллеге по съемочной площадке сериала "В клетке" Зепюр Брутян. На новой возлюбленной он сразу же женился, после чего стал как из пулемета давать интервью и отпускать комментарии. Некоторые из них затрагивали и Мирославу. Оказалось, что по мнению Павла у них и отношений-то не было: поддержали друг друга в сложный момент и пошли дальше.Недавно появились слухи о том, что Брутян заменит Карпович не только в постели Прилучного, но и на сцене. Вначале Мирославу сняли со спектакля "Косметика врага", а роль отдали иной девушке. В конечном итоге это место также займет Зепюр Брутян, считает блогер Лена Миро. Молодухе Прилучного нужно лишь слова подучить.Место Карпович в этой истории незавидно, считает Миро. Не поняла, что она проходной вариант: думала, что все вложенные силы окупятся, ей скажут спасибо, оценят труды и полюбят за это."Пашка спасибо сказал", – отметила Лена Миро. Но не более. Мужчина решил свои внутренние проблемы и нашел новую возлюбленную. А та уже погнала взашей использованную "жилетку" не только из жизни экс-возлюбленного, но и со сцены.