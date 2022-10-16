После начала февральских событий Вера Брежнева оборвала все связи с Россией. Или не все?

После начала февральских событий Вера Брежнева оборвала все связи с Россией. Или не все?Недавно стартовали съемки нового сезона шоу "Маска". На этот раз артисты в костюмах не поют, а танцуют. Судя по всему, многим это дается намного тяжелее, хотя, по словам продюсера проекта Юлии Сумачевой, они сделаны так, чтобы участникам было проще двигаться.Однако это не спасает от неприятных ситуаций. Например, после очередного выступления артисту в костюме Змеи пришлось уползать за сцену, чтобы продышаться. Случаются и другие курьезные случаи. "Божья коровка вообще в какой-то момент потеряла ориентир и себя в пространстве и стала танцевать в другую сторону", – говорит продюсер.В жюри шоу "Маска.Танцы" вошли Тимур Родригез, Клава Кока, Сергей Светлаков, Мария Горбань и Егор Дружинин. Говорят, что работать интересно, а особенно весело предполагать, кто же скрывается в костюмах. Дружинин думала, что в Пугале – Дима Масленников, в Попкорне спрятался Шура, а в Сатурне засел Сергей Соседов.Клава Кока пошла еще дальше в своих предположениях. Она считает, что под маской Щетки скрывается... Вера Брежнева. Да, пожалуй, было бы очень интересно, если бы патриотку Украины обнаружили на съемках популярного шоу в Москве. Правда, у Клавы Коки есть и другие мысли насчет артиста под маской Щетки: подозревает Глюкозу и Мари Краймберри.