Наташа Королева любит смелые поступки, за которые ей часто прилетает критика от фанатов. Как известно, яблочко от яблоньки: мать певицы зарекомендовала себя как скандалистка и по-настоящему одиозная личность. Что же она вновь натворила?

Наташа Королева любит смелые поступки, за которые ей часто прилетает критика от фанатов. Как известно, яблочко от яблоньки: мать певицы зарекомендовала себя как скандалистка и по-настоящему одиозная личность. Что же она вновь натворила?Людмила Порывай – мать Наташи Королевой. Пожилая женщина уже лет 30 назад переехала в Америку, оттуда теперь беспрестанно хвастается своей жизнью: океаном, бутиками,а на прошлой неделе – машиной. Позировала вBentley в надежде заставить подписчиков .Кроме того, она постоянно делится видео. На одном из нихее нашли в обнимку с российским флагом: приурочено оно было к Дню Победы 2021 года. Людмила сидела в компании своегомужа, в руке которого была заметна рюмочка, и высказывалась про победу вВОВ, которую отмечают в Америке так же грандиозно, как и в России.Рассказывала, в общем, подписчикам про патриотизм, сидя при этом вМайами.Недавно женщина кардинально поменяла свои политические взгляды. Переобулась, как говорится, в полете. Посетила женщина концерт, на котором выкрикивала гадости про своего зятя Сергея Глушко. Затем орущая украинские националистические лозунги мать Королевой прыгала по сцене с украинским флагом.От своих земляков-украинцев Людмила после тех поступков поддержки не получила, а миграционная служба Украины и вовсе лишила мать и дочь права въезда на историческую родину. Российских фанатов такой поступок оскорбил, поэтому многая часть лояльных людей перестала быть таковыми: поклонники сразу говорили, что подобные выходки матери могут стоить дочери карьеры в России.