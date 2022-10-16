77-летний Евгений Петросян впечатляет внешним видом.

77-летний Евгений Петросян впечатляет внешним видом.Евгений Петросян всегда одевается опрятно. На сцене его видели исключительно в костюме. Но нельзя не заметить, что после расставания с Еленой Степаненко и женитьбы на молодой помощнице Татьяне Брухуновой пожилой юморист преобразился. При виде народного артиста на ум приходят строки Пушкина: "Как dandy лондонский одет".У Петросяна даже зубы в отличном состоянии. На это обратил внимание стоматолог Давид Григорян. По его мнению, работа дантиста, которого посещает Евгений Ваганович, действительно заслуживает уважения. Мол, видно, что у народного артиста свои зубы, и доказательством служат фотографии разного времени."У Евгения Вагановича очень хорошие зубы. Если мы обратим внимание на фотографии его молодости, то заметим, что в принципе мало что изменилось. Сам Евгений Ваганович достаточно аккуратный, педантичный человек. Как и все остальное у него, зубы в отличном состоянии", – сказал Григорян в беседе с "Дни.ру", облизав, образно говоря, 77-летнего артиста с ног до головы.Сомневаться в том, что Евгений Петросян наслаждается счастливой жизнью, не приходится. У юмориста молодая жена и маленький сын, которые наверняка наполняют его существование смыслом.