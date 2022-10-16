17 октября на Руси прозвали Ерофеевым в честь епископа Иерофея. Святой принял христианство в I веке...

17 октября на Руси прозвали Ерофеевым в честь епископа Иерофея. Святой принял христианство в I веке благодаря апостолу Павлу. Предки верили, что к этому периоду леших уходит в зимнюю спячку, поэтому в лес на праздник никто не ходил. Боялись и женщины, и мужчины, потому что дух был не в настроении, он начинал ломать деревья, гонять лесных зверей и энергично куражиться.Что можно делать 17 октября:-День идеально подходит для получения новых знания, которые касаются природы. 17 октября более активно работает мышление, поэтому незнакомая информация запоминается быстрее.-Необходимо помогать как людям, так и животным. Если на пути встретятся нуждающиеся и незащищенные незнакомцы, то мимо пройти никак нельзя, иначе судьба принесет невзгоды и большие потери.-Благоприятный период для ведения важных переговоров, собеседований и общения на рабочие темы. Ораторское мастерство находится на пике, поэтому выступление на большую аудиторию пройдет с успехом.Чего нельзя делать 17 октября:-В этот нельзя обижать все живое. Поэтому если между окружающими назревает конфликт, то его нужно, как можно скорее, предотвратить.-Нельзя говорить о плохом, особенно если это касается здоровья или карьеры, так как положение может усугубиться.-Ни в коем случае не злите домового, поэтому за день до праздника необходимо навести порядок в доме. Обязательно избавьтесь от старых, ненужных вещей, которые захламляют помещение.-Следует отказаться от любых процедур, связанных с волосами. Стрижка, покраска или ламинирование приведут к неудаче и нежеланному результату.Приметы на Ерофеев день:Закат окрасил небо в красный цвет – жди холодов;Лошадь в загоне начинает фыркать, будет тепло, если животное захрапело, значит в скором времени наступят холода;На праздник выпал первый снег, скоро наступит холодная зима;В лес лучше не ходить, иначе можно наткнуться на злого лешего;Птицы подлетают к дому – наступят морозы;Свадьба в этот день закончиться переполохом.Фото: freepik