Во Владимире отметили Всероссийский день ходьбы. В его рамках порядка пяти тысяч владимирцев прошли символический километр здоровья от Театральной площади до Соборной, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Во Владимире отметили Всероссийский день ходьбы. В его рамках порядка пяти тысяч владимирцев прошли символический километр здоровья от Театральной площади до Соборной, - сообщает пресс-служба региональной администрации.Вместе с горожанами к акции присоединились местные чиновники во главе с губернатором Александром Авдеевым, известные спортсмены, тренеры и любители здорового образа жизни из разных областей.На время шествия перекрыли участок дороги от Студеной горы до площади Фрунзе. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал владимирский маршрут самым живописным за последнее время.